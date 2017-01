Terremoto: Protezione civile, tre scosse con magnitudo 5,3-5,4. Verifiche in corso per eventuali danni

Trema la terra tra il Lazio e l’Abruzzo, con tre scosse nell’ultima ora: alle 10.25 con magnitudo 5.3, alle 11.14 con magnitudo 5.4 e alle 11.25 con magnitudo 5.3. “La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con la Dicomac insediata a Rieti, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile – informa una nota – oltre che con le strutture operative già dispiegate da mesi sul territorio”. Gli eventi sismici, i cui epicentri sono tra i comuni di Montereale, Capitignano, Amatrice, Campotosto, Barete e Pizzoli, “sono risultati avvertiti dalla popolazione – informa la Protezione civile – e sono in corso tutte le necessarie verifiche per eventuali danni a persone o cose”.