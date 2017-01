Terremoto: Juncker (Ue), “impressionato dal sisma. Non lasceremo sola l’Italia”

(Strasburgo) “Siamo tutti italiani”. Dinanzi alle notizie che giungono dal Centro Italia, l’Europa – riunita a Strasburgo per la plenaria dell’Europarlamento – mostra solidarietà alla penisola. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, si dice vicino all’Italia: “Sono impressionato per questa nuova scossa di terremoto e ho chiesto al commissario Stylianides”, responsabile per gli aiuti umanitari e le crisi, “di recarsi al più presto nelle aree del sisma. Metteremo a disposizione strumenti e aiuti che ci saranno richiesti. Non lasceremo sola l’Italia”. Juncker dice di aver parlato con il premier Gentiloni, assicurando che i costi del terremoto, così come quelli per affrontare l’emergenza umanitaria in relazione alle migrazioni, non verranno presi in considerazione nel calcolo dei parametri di deficit. Uguale solidarietà arriva all’Italia dal presidente di turno Ue, il maltese Joseph Muscat, dal presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, e da varie capitali europee.