Terremoto: il sindaco di Pizzoli dispone lo sgombero degli immobili del territorio comunale. Crolli a Montereale e Campotosto

Il sindaco di Pizzoli, comune dell’aquilano, tra gli epicentri delle scosse di oggi, ha disposto lo sgombero di tutti gli immobili del territorio comunale per scopi precauzionali dopo il sisma di stamattina. È stato individuato il palazzetto comunale per le esigenze di ricovero della popolazione e come area per l’accoglienza di tutte le esigenze. Intanto, fa sapere al Sir don Claudio Tracanna, , direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi de L’Aquila e parroco di Santo Stefano Protomartire a Pizzoli, “si registrano crolli nel comune di Montereale e a Campotosto, nell’aquilano”.