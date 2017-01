(DIRE-SIR) – “Rivolgo un pensiero condiviso con Angela alle popolazioni delle aree colpite da scosse di terremoto molto serie, per fortuna al momento non risultano vittime, ma il susseguirsi di scosse di tale entità sono fattore di allarme per le popolazioni. Stiamo monitorando minuto per minuto”. Così il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

