Terremoto: Frontiera (Rieti), forti scosse, nuovi crolli ad Amatrice, scuole evacuate

“Una nuova forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 10.25. La magnitudo è di 5,3 e l’epicentro si trova nella provincia de L’Aquila, a Montereale, piuttosto vicino ad Amatrice e Accumoli. Il terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 9 km. Nell’area del sisma del 24 agosto si registrano nuovi crolli”. Lo si legge su Frontiera, il giornale on line della diocesi di Rieti. “Molte scuole reatine – racconta Frontiera – hanno fatto uscire gli studenti per precauzione eseguendo i piani di sicurezza e quanto imparato con le esercitazioni. Una seconda intensa scossa si è verificata alle 11.15. Una terza scossa è stata nettamente avvertita alle 11.26. Il terremoto sembra non voler dare tregua”.