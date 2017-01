Terremoto: don Gammarota (Cittareale), “impossibile muoversi finché non arrivano spazzaneve”. Anziani “costretti a stare nelle case che tremano”

“Siamo in attesa dei mezzi spazzaneve. Io per primo sono bloccato in auto nella zona del santuario di Maria Santissima di Capodacqua: attorno a me c’è un metro e mezzo di neve”. Don Fabio Gammarrota, parroco di Cittareale e Posta, vicino ad Amatrice (diocesi di Rieti), è preoccupato per la gente del luogo che non riesce a raggiungere e non lesina critiche alle istituzioni che – a suo dire – hanno “abbandonato” questi territori. “Quando ho sentito le scosse – racconta al Sir – sono riuscito a saltare tra la neve ed entrare in auto: questa è stata la mia ‘messa in sicurezza’. Ma ci sono tante persone anziane costrette a restare in casa, ed è terribile sentire la propria abitazione ballare e non poter uscire fuori. Si è in gabbia”. Il sacerdote si sta tenendo in contatto con la popolazione, per quanto possibile, attraverso il telefono. “Mi giunge notizia – riferisce – di nuovi crolli, soprattutto di stalle, mentre guardando in lontananza verso Cittareale, attraverso il nevischio, non vedo più un edificio che prima c’era, seppure già danneggiato”. “Proprio domenica scorsa – aggiunge – riflettevamo tra un po’ di persone del posto sull’opportunità di cominciare a ricostruire qualcosa a nostre spese. Ma adesso mi chiedo se sia il caso o meno di permanere su questo territorio. Sono passati 5 mesi e la situazione non muta”. Mentre le istituzioni, denuncia don Fabio, sono assenti. “I comuni montani sono abbandonati a loro stessi. Queste realtà sono condannate a essere in condizioni da terzo-quarto mondo”. Alza la voce, che s’incrina: “L’Italia non ha condizioni degne per i cittadini che la vivono”.