Terremoto: don Avenati (Preci), “scosse forti, ma bloccati dalla neve non sappiamo se ci sono stati danni”

La terra stamattina ha ripreso a tremare nel centro Italia. Forte è stata la scossa delle 10,25, con magnitudo 5.3. A distanza di un’ora si sono sentite due nuove forti scosse: alle 11.14 con magnitudo 5.4 e alle 11.25 con magnitudo 5.3.. “Non sappiamo se ci sono stati danni per le scosse. Le abbiamo sentite, ma siamo bloccati dalla neve”. Lo dice al Sir don Luciano Avenati, parroco dell’Abbazia di Sant’Eutizio a Preci, spiegando che “le scosse di oggi sono state più forti di quelle dei giorni scorsi”. Anche se la paura non manca mai “siamo un po’ abituati”, anche perché “vivendo in roulotte o qualcuno ancora in tenda, la preoccupazione per la propria sicurezza è diminuita”. Alle scosse si aggiunge il problema del freddo: “Le roulotte e il tendone dove mangiamo sono, comunque, riscaldati – rassicura don Luciano -, ma indubbiamente la neve accresce il disagio. Stanotte, ad esempio, il peso della neve ha sgonfiato la tenda dove dormivano sei o sette persone. La Croce rossa presente nel nostro campo subito è intervenuta insieme con volontari e con dei nostri paesani: così è stata rimessa in piedi la struttura in breve tempo, ma non è mancato lo spavento”. Per fare la conta dei danni si dovrà aspettare: “Non mi sono ancora mosso per vedere cosa è successo nei paesi vicini – afferma don Avenati – perché ora è anche pericoloso per la neve. Le strutture nella nostra zona sono già tutte lesionate, magari si sono accentuate le lesioni che già c’erano. Non si può escludere che possa essere avvenuto qualche crollo di mura già fatiscenti, anche in chiese, ma sono difficili da raggiungere per la neve”. “Sono state scosse forti, ma per ora non sappiamo di danni. D’altra parte, nelle zone rosse non si entra e il grande problema adesso è la neve: in questo momento le scosse sono un problema secondario”, ammette don Marco Rufini, parroco di Norcia.