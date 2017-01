Terremoto: Anpas, supporto alle popolazioni colpite da nuove scosse

A seguito degli eventi sismici registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra le regioni Lazio e Abruzzo di oggi, la Sala operativa nazionale Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), allertata dal Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le pubbliche assistenze Anpas, oltre che con le strutture operative già dispiegate da 24 agosto scorso sul territorio colpito dal sisma, per portare supporto e assistenza alle comunità colpite. In particolare, l’Anpas è stata attivata dal Dipartimento della Protezione Civile per portare nelle zone colpite un autocarro Unimog dotato di lama spazzaneve e modulo spargi sale, un bobcat dotato di lama spazzaneve e una motoslitta partiti da Bergamo. “Stiamo ancora operando a Norcia e con le nostre associazioni eravamo già attivi per l’emergenza neve in tutta Italia. In questo ulteriore intervento siamo a disposizione delle comunità colpite e seguiremo le indicazioni delle istituzioni”, dice Carmine Lizza, geologo e responsabile protezione civile Anpas. Egidio Pelagatti, responsabile operativo protezione civile Anpas, ricorda: “Grazie al lavoro fatto dai volontari nel magazzino di Montopoli, abbiamo già pronta la seconda colonna per eventuali ulteriori necessità”.