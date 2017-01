Politica: San Cataldo-Roma, oggi e domani due appuntamenti su “rinnovare la politica a partire dall’enciclica Laudato si’”

Un “dialogo sulla necessità di rinnovare la politica a partire dall’enciclica Laudato si’”. Promosso dal Centro studi Cammarata con il titolo “Generare processi, non occupare spazi di potere”, si propone come un doppio appuntamento, oggi pomeriggio (Auditorium della Bcc “Toniolo” di San Cataldo, ore 17) e domani (Istituto Sturzo, via delle Coppelle 35, Roma, ore 16.30). Oggi a San Cataldo (Caltanisetta) interverranno il vescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi (“spiritualità e politica”), il docente Giuseppe Notarstefano (“economia e politica”), il dirigente della Regione Siciliana Salvatore Taormina (“società e politica”), il parlamentare Bruno Tabacci (“potere e politica”). Domani, invece, lo stesso format verrà riproposto con Marco Follini (già deputato), Stefano Zamagni (sociologo), Lorenzo Ornaghi (ex rettore della Cattolica e già ministro della Cultura), Bruno Forte (arcivescovo di Chieti-Vasto), Nicola Antonetti (presidente dell’Istituto Sturzo). “Gli organizzatori, per un verso, si sono lasciati interpellare – spiega Massimo Naro, responsabile del Centro Studi Cammarata, che interverrà a entrambi gli appuntamenti – dalla difficile situazione in cui versa la politica italiana, condizionata pesantemente dalla crisi dei partiti – anche di quelli che si presentano come innovativi e che mantengono la forma movimentistica -; per altro verso si sono lasciati ispirare dal magistero del Pontefice, che insistentemente richiama gli ‘uomini di buona volontà’ a impegnarsi nel campo sociale e in ambito politico, invitando in particolare i cattolici a dare un loro fattivo contributo – non sporadico ma programmato, non improvvisato ma progettato, non disarticolato ma organizzato, non arroccato su posizioni isolate e marginali ma dialogicamente aperto al confronto con tutti – per costruire insieme ad altre forze sane il bene comune”.