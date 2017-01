Parlamento Ue: Presidente Sergio Mattarella telefona a Tajani e Schulz

(Strasburgo) “Mentre eravamo riuniti questa mattina abbiamo ricevuto la telefonata del Presidente Sergio Mattarella, con il quale abbiamo brevemente discusso dei programmi e dei prossimi impegni di questa istituzione”: lo rende noto Martin Schulz, che ieri ha ceduto la carica di presidente del Parlamento europeo al neo eletto Antonio Tajani. In un breve punto stampa, Schulz e il successore hanno riferito questa mattina del passaggio di consegne protocollari. Tajani ha quindi pronunciato alcune parole di ringraziamento verso gli eurodeputati e verso lo stesso Schulz. Il politico tedesco dal canto suo ha affermato: “Le relazioni tra me e l’onorevole Tajani hanno avuto momenti più o meno felici. Il suo più caro amico politico”, il riferimento va a Silvio Berlusconi, “non è certo il mio più caro amico. Ma tra noi abbiamo sempre collaborato per il bene del Parlamento e dell’Ue”. Schulz ha poi ringraziato Tajani “per la collaborazione offerta in questi anni in cui è stato vicepresidente vicario” dell’Assemblea. “Gli auguro il maggior successo e ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni di impegno al Parlamento europeo”.