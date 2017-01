Parlamento Ue: Di Segni (Ucei), elezione Tajani “motivo di grande orgoglio e soddisfazione”

“L’assegnazione del ruolo di comando del Parlamento europeo all’Italia è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il Paese”. È quanto dichiara la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, a proposito delle elezioni ieri al Parlamento europeo che ha visto l’Italia grande protagonista. “Si tratta – dice – di un ruolo di grande responsabilità e guida in un momento non semplice per le sorti del nostro continente, atteso da molte sfide interne ma anche d’influenza dell’intero quadro geopolitico internazionale. Una sfida quanto mai viva mentre ci avviciniamo al sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, appuntamento su cui tutti siamo chiamati a riflettere e a concorrere con impegno per la costruzione di uno spazio europeo di vita e di sicurezza. All’onorevole Antonio Tajani tutto l’apprezzamento e l’amicizia degli ebrei italiani, con l’auspicio di una sempre più stretta collaborazione futura”.