Papa Francesco: udienza, “più preghiera e ci sarà più speranza”

Un invito, rivolto a braccio, a comprendere sempre più in profondità lo stretto legame che esiste tra preghiera e speranza. A rivolgerlo alle migliaia di fedeli presenti oggi in Aula Paolo VI per l’appuntamento del mercoledì è stato il Papa, che ha dedicato la catechesi alla figura d Giona. “Che il Signore ci faccia capire questo”, l’auspicio finale di Francesco fuori testo: “Il legame tra la preghiera e la speranza. La preghiera ti porta avanti nella speranza, e quando le cose tornano buie, più preghiera e ci sarà più speranza!”.