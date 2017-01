Papa Francesco: udienza, “gli orfani vanno sempre difesi, protetti e accolti con amore”

“Gli orfani vanno sempre difesi, protetti e accolti con amore”. È l’appello del Papa, che salutando i pellegrini di lingua croata ha rivolto in saluto particolare ai bambini e ai giovani della Bosnia Erzegovina, “insieme con le famiglie ospitanti della Sicilia”. “Cari ragazzi – le parole di Francesco – trascorrendo il tempo insieme come fratelli e sorelle nelle famiglie che vi ospitano, avete l’opportunità di crescere in un clima di speranza. Solo così, voi giovani cattolici, ortodossi e musulmani, potete salvare la speranza per vivere in un mondo più fraterno, giusto e pacifico, più sincero e a misura d’uomo”. “Rimanete sempre saldi nella fede e pregate per la pace e l’unità del vostro Paese e del mondo intero”, l’invito finale del Papa, che ha ringraziato “di cuore le famiglie ospitanti per l’esempio di amore e di solidarietà cristiana”.