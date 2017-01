Papa Francesco: arrivato in Aula Paolo VI, benedice la pancia di una mamma in attesa

Il Papa è arrivato oggi in Aula Paolo VI poco prima delle 9.40. Ad attenderlo una folla festosa di migliaia di persone, per nulla scoraggiati dalla lunga attesa al freddo dal lato dell’ex Sant’Uffizio prima di entrare. Francesco è stato benevolmente “strattonato” da un lato all’altro delle transenne, mentre percorreva a piedi il corridoio centrale dell’aula. Tra le soste più significative, quella per benedire, imponendo le mani, la pancia di una giovane donna in attesa, che ha ricambiato con un ampio sorriso la tenerezza del gesto. Più volte con i fedeli il Papa ha praticato il “gioco” dello scambio dello zucchetto, divenuto ormai abituale nelle udienze. Moltissimi i bambini, i ragazzi e i giovani presenti oggi, ognuno di loro con un dono singolare: i più piccoli hanno regalato al Papa i loro abituali compagni di gioco, come un cavalluccio di plastica, i più grandi gli hanno consegnato messaggi o libri. Anche le coppie di sposi freschi di nozze si sono avvicinati a Francesco per ricevere la sua benedizione.