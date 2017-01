Nigeria: bombe sul campo profughi. Unicef, “indagare su grave incidente”

L’Unicef si dice “fortemente preoccupata per la perdita di vite umane”, circa 50 morti e 120 feriti, causata dal tragico incidente avvenuto martedì nel campo per sfollati di Rann, nello Stato del Borno. “Accogliamo con favore la decisione del Governo nigeriano di indagare su come questo grave incidente sia avvenuto”, afferma in un nota. “Queste morti, avvenute in un’area remota della Nigeria nord-orientale, dove il conflitto prolungato ha causato sofferenze estreme e una grave crisi alimentare, sottolinea l’importanza di proteggere i civili in emergenze umanitarie complesse”. L’Unicef esprime la sua solidarietà ai colleghi del settore umanitario e per le pericolose condizioni di lavoro: “Gli operatori umanitari che hanno perso la vita stavano lavorando per salvarne altre”. L’Unicef aiuta nella regione oltre 4 milioni di bambini e relative famiglie.