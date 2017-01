Migranti: Comece segnala iniziative delle Conferenze episcopali in Europa. “Incoraggiare i cristiani a mobilitarsi”

(Bruxelles) L’appello di Papa Francesco a favore dei migranti minorenni è stato seguito da numerose iniziative che in questi giorni si sono registrate a livello di Conferenze episcopali per “incoraggiare i cristiani e i responsabili politici a mobilitarsi”. A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata internazionale dei migranti e rifugiati, celebrata lo scorso 15 gennaio, la Commissione degli episcopati della comunità europea (Comece) pubblica sul suo sito una rassegna che sintetizza questo ventaglio di iniziative e ricorda ad esempio la campagna lanciata dai vescovi spagnoli il 13 gennaio scorso per lottare contro le derive di tale fenomeno. La Conferenza episcopale italiana ha invece pubblicato sul suo sito alcuni autorevoli commenti al messaggio del Santo Padre, mentre in Irlanda è stato messo a disposizione un “kit con risorse a uso delle parrocchie” per celebrare la giornata. Per i vescovi francesi è in preparazione una “giornata di studio” che si terrà il 7 febbraio a Parigi per approfondire alcuni aspetti della migrazione minorile. Un comunicato pubblicato congiuntamente da vescovi francesi e tedeschi è inoltre tornato sulle sfide legate all’alto numero di minori non accompagnati arrivati in Europa. La Comece dal canto suo continua a seguire questo tema – che era stato oggetto di un seminario di dialogo con la Commissione europea nell’ottobre scorso – nel quadro del lavoro di monitoraggio sulle politiche di migrazione e asilo dell’Ue.