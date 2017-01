Metropolita Hilarion: Benedetto XVI, i suoi libri sono stati “per me fonte di ispirazione”

Profonda è la stima che il Patriarcato di Mosca nutre per il papa emerito Benedetto XVI e a farsene portavoce è il metropolita Hilarion, responsabile del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, in un’intervista rilasciata a Parigi al Sir e a “Famille Chrétienne”. “Nel suo libro ‘Gesù di Nazaret’, Benedetto XVI ha evocato il fatto che troppo spesso la Chiesa è centrata più su stessa che su Gesù Cristo. Ciò può succedere anche nella devozione popolare: le persone sono interessate ai segni straordinari ma dimenticano ciò che è veramente importante nel cristianesimo: Gesù Cristo. Ammiro papa Benedetto XVI per la sua capacità di donare Cristo alle persone con i suoi libri, in particolare con il libro, ‘Gesù di Nazaret’. Quel libro è stato per me fonte di ispirazione”.