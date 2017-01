Editoria: Lev, venerdì a Roma si presenta il Nuovo Dizionario di Mistica

Si svolgerà a Roma venerdì 20 gennaio, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Istituto Patristico Augustinianum la presentazione del Nuovo Dizionario di Mistica curato da Luigi Borriello, Edmondo Caruana, Maria Rosaria Del Genio e Raffaele di Muro. Dopo il saluto di don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, interverranno: don Massimo Naro, docente di Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia e direttore del Centro Studi Cammarata di San Cataldo; padre Luigi Borriello, docente ordinario di Teologia spirituale e Mistica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sez. di Napoli padre; Edmondo Caruana, capo ufficio editoriale della Libreria Editrice Vaticana e docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica – Spiritualità Teresianum. L’incontro sarà coordinato da Giovanna Chirri (vaticanista Ansa).

Il Nuovo Dizionario di Mistica (Lev 2016) contiene 800 voci redatte grazie alla competenza specifica di 257 studiosi italiani e stranieri. Si presenta come una rielaborazione accresciuta di una precedente edizione edita nel 1998. In questi 20 anni il discorso sulla mistica ha visto pubblicare numerosi contributi di approfondimento del tema portando alla luce figure nuove, riconosciute sante o meno, che hanno vissuto una vita mistica autentica e ci hanno lasciato scritti ed esperienze eccezionali. Il Nuovo Dizionario risponde alla ricerca dell’uomo circa le proprie origini e, al tempo stesso, vuole condurlo ad una qualità di vita più autentica e profonda. Il Dizionario dà inoltre spazio alla vita mistica vissuta in tutti i tempi e in tutte le aree geografiche da persone giovani o anziane, uomini e donne, laici e religiosi. L’opera si rivolge a tutti: teologi, cultori di scienze religiose, esperti e non di mistica e a tutti coloro che sono impegnati nella scoperta del senso della loro esistenza e nella risposta al disegno di Dio, che vuole l’uomo immerso con coscienza nella dinamica della vita trinitaria.