Diocesi: Venezia, alla Settimana di preghiera per l’unità il card. Kasper, il patriarca Moraglia e il vescovo ortodosso Siluan

“Sarà una settimana ecumenica segnata da sobrietà, semplicità e amicizia: vogliamo semplicemente pregare insieme”: così don Francesco Marchesi, incaricato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso del patriarcato di Venezia, indica l’obiettivo centrale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18 – 25 gennaio). Il tema-slogan di quest’anno è tratto da un versetto della seconda lettera di san Paolo ai Corinzi: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”.

La Settimana proporrà anche nel territorio veneziano una fitta serie di appuntamenti promossi e organizzati dal Consiglio locale delle Chiese cristiane di Venezia. Venerdì 20 gennaio nella basilica cattedrale di S. Marco, alle 18.30 la preghiera ecumenica sarà accompagnata dalle riflessioni del patriarca Francesco Moraglia e del vescovo Siluan della diocesi ortodossa romena d’Italia mentre sabato 21 gennaio, alle 18.30, nella chiesa luterana di Venezia (ai Ss. Apostoli) – nel corso dell’incontro di preghiera denominato “Sing and pray” – interverrà il card. Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Come segno di impegno concreto delle Chiese cristiane di Venezia per l’unità, la pace e la giustizia sociale, inoltre, le offerte raccolte durante gli incontri della Settimana verranno destinate al progetto “Corridoi umanitari”.