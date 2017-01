Diocesi: Urbino, tre incontri per la formazione dei ministri straordinari dell’Eucaristia e degli operatori pastorali

Tre incontri per la formazione dei ministri straordinari dell’Eucaristia e degli operatori pastorali (catechisti, collaboratori parrocchiali, membri dei consigli pastorali). Li propone l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Le date sono sabato 18 febbraio, sabato 4 marzo e sabato 18 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, nel salone parrocchiale di Fermignano. “Un incontro verterà sul Vangelo di Matteo che stiamo leggendo in questo anno liturgico e gli altri due incontri saranno approfondimenti sulla Chiesa e in particolare sulla vocazione dei laici, secondo la dottrina del Concilio, in vista del Sinodo diocesano che ci occuperà nei prossimi anni”, ricorda l’arcivescovo, mons. Giovanni Tani.