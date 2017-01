Diocesi: Ragusa, percorso di formazione per nuovi volontari

“Sei stanco di stare a guardare il mondo da un oblò (magari televisivo)? Stanco di dire ‘non lo sapevo’ o ‘cosa ci posso fare?’. Bene! Le premesse per un impegno diretto ci sono tutte”: lo si legge in un comunicato della diocesi di Ragusa in relazione al percorso di formazione per volontari, a Vittoria. “La comunità vittoriese attende nuovi volontari, nuovi operatori della carità, nuove persone pronte a donare tempo ed energie per migliorare la società, un passo alla volta”. Di fronte a tale attesa, la Caritas, come ogni anno, “propone il percorso di formazione per nuovi volontari. La formazione, itinerante per la diocesi, ha visto la sua ultima edizione svolgersi a Comiso da gennaio a luglio 2016”. I 25 volontari così formati sono già attivi presso il centro d’ascolto e la casa d’accoglienza di Comiso, oltre che nelle parrocchie, luogo preferenziale di incontro dei poveri e di testimonianza della carità. Il nuovo percorso formativo, giunto alla settima edizione, inizia oggi a Vittoria (ore 17.30-19.30), presso il saloncino “P. Flaccavento”, via Brescia 12 (parrocchia Sacro Cuore di Gesù), durante il quale viene illustrato il piano formativo.