Diocesi: Prato, venerdì 20 la Veglia per la “riconciliazione”

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. Don Petre Tamas, responsabile della Commissione per l’ecumenismo della diocesi di Prato, prende a prestito le parole di San Paolo per indicare lo spirito con il quale si rinnova l’appuntamento con la veglia promossa in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Venerdì prossimo, 20 gennaio, alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, è in programma un momento di preghiera al quale parteciperanno i rappresentanti di alcune tra le diverse confessioni cristiane presenti a Prato. Per la diocesi – si legge in una nota – ci sarà il vescovo Franco Agostinelli, poi saranno presenti gli ortodossi, con il pastore rumeno Mihai Anton, Ruben Bulleri e Mosè Polverino, pastori di due comunità evangeliche pratesi, i membri della Chiesa di Cristo, con sede in via Protche, e i pentecostali, particolarmente diffusi tra i nigeriani. Assente giustificato uno dei veterani del dialogo ecumenico, il pastore Mario Affuso impegnato in una analoga iniziativa a Pistoia. La veglia sarà guidata da Eleonora Fracasso, responsabile del Centro missionario diocesano, e animata dal coro parrocchiale di San Paolo. Verranno letti e meditati brani delle Sacre Scritture. La riflessione è affidata al parroco del Soccorso don Marco Pratesi. Nell’occasione saranno ricordati i cinquecento anni della riforma luterana.