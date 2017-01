Diocesi: mons. Santoro (Taranto), “il Papa interessato ai problemi di salute e di lavoro della nostra comunità”

“Al Santo Padre, che già conosceva bene la situazione pastorale di Taranto, ho voluto rappresentare il cammino di questa comunità cristiana, reso particolarmente impegnativo per le sfide e le difficoltà che il territorio sta attraversando in questi anni, caratterizzati da un acuirsi della crisi sociale e lavorativa, oltre che ambientale, che la affligge già da tempo. Di conseguenza ho voluto anche rappresentare l’attesa di risposte concrete che proviene dalla gente, un’attesa che viene variamente espressa e qui rappresentata dalla Chiesa”. Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo della diocesi di Taranto, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco, in Vaticano. Il Pontefice era già ampiamente al corrente di quanto sta accadendo nel capoluogo ionico. Santoro gli ha ribadito le difficoltà della città, divisa al suo interno tra chi chiede un’alternativa alla monocoltura dell’acciaio e chi teme di perdere il proprio posto di lavoro. “Sua Santità si è mostrato molto interessato ai problemi della salute e del lavoro dei tarantini e ha incoraggiato l’impegno pastorale del vescovo e della comunità cristiana perché, senza entrare nella problematica delle soluzioni tecniche possibili – ha concluso Santoro – proseguano con convinzione nell’impegno di vicinanza alle persone di difesa della vita, dell’ambiente e della dignità del lavoro”.