Diocesi: Matera-Irsina, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo invita i giornalisti “a casa sua”

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, il 24 gennaio, alle ore 9.30, invita in Episcopio i responsabili dei media locali e gli operatori dell’informazione. Nel Salone degli Stemmi – informa la diocesi – l’arcivescovo scambierà alcune riflessioni sul tema della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2017 e sui temi ad essa collegati. “Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo” è il tema che Papa Francesco ha voluto assegnare al l’evento mondiale.