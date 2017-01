Diocesi: Cosenza-Bisignano, una preghiera ecumenica attraverso i canti tipici delle diverse tradizioni

Al via la Settimana ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani anche nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, con una serie di attività di preghiera e riflessione. “L’amore di Cristo ci spinga verso la riconciliazione”, il tema della Settimana. Domani, in cattedrale, il protopresbitero Pietro Lanza dell’Eparchia di Lungro terrà la prima riflessione della Settimana, dopo che don Luca Perri, parroco della chiesa madre cosentina, presiederà la preghiera. Venerdì, alle ore 18,30, appuntamento nel Tempio avventista, con la predicazione di Susanna Giovannini della Chiesa pentecostale Bethel e la preghiera del pastore Edoardo Caricati. Sabato, sempre alle ore 18,30, celebrazione nella parrocchia Santissimo Salvatore di rito greco con la predicazione di Armando Casarella, pastore della chiesa valdese di Cosenza-Dipignano. Domenica sarà la chiesa di Santa Teresa, alle ore 19, a ospitare un momento di preghiera ecumenica attraverso i canti tipici delle diverse tradizioni. L’evento, organizzato dalle diverse esperienze di fede presenti sul territorio cosentino, sarà guidato da monsignor Dario De Paola, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Cosenza. Lunedì, alle ore 18,30, sarà la Chiesa pentecostale di Bethel a ospitare la preghiera ecumenica, con la predicazione del pastore Caricati e la preghiera guidata da Giovannini. Ultimo appuntamento, il 25 gennaio, alle ore 18,30, nel tempio valdese di Dipignano con la preghiera presieduta dal pastore Armando Casarella e la predicazione a cura di monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano.