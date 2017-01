Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia, ottavario di preghiera ecumenica

La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, in collaborazione con le Chiese evangeliche battiste, la Chiesa evangelica del Nazareno e la Chiesa ortodossa rumena, propone l’ottavario di preghiera ecumenica, da oggi al 25 gennaio, in cui in tutto il mondo si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Quest’anno il tema per la Settimana di preghiera è tratto dalla lettera di San Paolo ai Corinzi: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (2 Cor 5, 14-20), con le meditazioni realizzate dalle comunità cristiane tedesche. Una commissione promossa dal vescovo Luigi Marrucci e dai rappresentanti delle Chiese evangeliche battiste, la Chiesa evangelica del Nazareno e la Chiesa ortodossa rumena, e con i Movimenti ecclesiali della diocesi – informa la diocesi – ha predisposto un ricco programma di appuntamenti. Ogni giorno a Civitavecchia o Tarquinia ci sarà un momento di incontro, dialogo e preghiera ecumenica, preparato a turno dalle diverse Chiese. Gli appuntamenti diocesani (che si svolgeranno tutti alle ore 19) inizieranno oggi, nella chiesa evangelica battista (via dei Bastioni, 16) con la riflessione proposta da monsignor Giovanni Felici. Domani, 19 gennaio, stesso orario, nella chiesa evangelica del Nazareno (via Montanucci, 90) la riflessione del pastore Italo Benedetti (battista). Venerdì 20, nella chiesa evangelica battista (via Papa Giulio II) l’incontro con il pastore Salvatore Scognamiglio (chiesa del Nazareno). Il 21 gennaio, nella parrocchia San Giuseppe a Campo dell’Oro la preghiera animata dai diversi movimenti ecclesiali della diocesi. Domenica 22 gennaio, alle ore 15.30, la Marcia della Pace che partirà dalla chiesa del Nazareno. Il 22 gennaio, nella chiesa ortodossa rumena (via Aurelia Km. 77), la riflessione proposta da don Diego Pierucci. Martedì 24 gennaio, nel duomo di Tarquinia, l’incontro con il pastore Italo Benedetti. La conclusione il 25 gennaio, nella cattedrale di Civitavecchia, con la riflessione di padre Giovanni Dimulescu (Chiesa Ortodossa Rumena).