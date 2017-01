Diocesi: Catanzaro-Squillace, sabato la Marcia della Pace

Si svolgera sabato prossimo, 21 gennaio, a Simeri Crichi (Catanzaro) la Marcia della Pace della diocesi di Catanzaro-Squillace, presieduta dall’arcivescovo Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra. Durante il percorso (partenza da via Cavour, nei pressi dell’Avis, e arrivo nella chiesa del paese), i partecipanti saranno invitati a riflettere sul tema: “La non violenza: stile di una politica per la pace”. Tra una meditazione e l’altra, la rock band cristiana “Kantiere Kairos” offrirà brani musicali, informa oggi la diocesi. La Marcia è promossa dalla Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Catanzaro-Squillace, guidata da Claudio Venditti, in collaborazione con la parrocchia e il comune di Simeri Crichi.