Diocesi: Albenga-Imperia, da febbraio riprendono gli “Incontri a due voci ebrei-cristiani”

Riprenderanno il prossimo 6 febbraio, ad Albenga, gli “Incontri a due voci ebrei-cristiani”, iniziativa a commento della Scrittura promossa dall’Ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Albenga-Imperia in collaborazione con la Fondazione Carlo Maria Martini dell’arcidiocesi di Milano e l’Istituto Superiore di Scienze religiose (Issr) di Albenga-Imperia. Nella diocesi ligure, infatti, pur non essendo presenti Comunità ebraiche sul territorio, sono state promosse proprio “dall’Ufficio cultura diocesano una serie di iniziative di grande interesse, che – si legge in una nota – hanno posto la diocesi di Albenga-Imperia all’attenzione nazionale per la questione del dialogo Cattolici-Ebrei”. Il riferimento è alla consegna del “Leoncino d’argento” al cardinale Francesco Coccopalmerio, per il suo impegno a favore del dialogo interreligioso. Alla cerimonia, avvenuta l’anno scorso, erano “presenti il rabbino capo di Genova, Giuseppe Momigliano, e Vittorio Robiati Bendaud, Coordinatore del Tribunale Rabbinico del Nord Italia”. A novembre, poi, il noto scrittore Riccardo Calimani, autore fra l’altro di “Gesù Ebreo” e della “Storia degli Ebrei italiani” in tre volumi, ha tenuto la lectio magistralis un occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Issr di Albenga. Oltre all’appuntamento del 6 febbraio, gli “Incontri a due voci ebrei-cristiani” si terranno anche nei lunedì 6 marzo e 3 aprile. A commentare i passi biblici della Genesi sarà, da parte ebraica, Vittorio Robiati Bendaud, mentre da parte cristiana, si succederanno nell’ordine, il direttore dell’Issr diocesano, don Gabriele Corini, il vescovo di Ventimiglia-San Remo, monsignor Antonio Suetta, e il vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti.