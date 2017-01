Diocesi: Alba, il 24 gennaio il vescovo Brunetti incontra i giornalisti

Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba, incontrerà per la prima volta “gli operatori, i giornalisti, gli scrittori e quanti sono interessati al tema delle comunicazioni sociali in un’ottica di valori umani e cristiani”. Ad annunciarlo è la diocesi, precisando che l’occasione di tale incontro è la data della pubblicazione del Messaggio del Papa per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che nel 2017 si celebra il 28 maggio. Il tema della Giornata è: “‘Non temere, perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. L’incontro del vescovo di Alba con la stampa, aperto a tutti, è in programma il 24 gennaio, alle ore 18, nella Sala Don Alberione (piazza San Paolo 14).