San Francesco di Sales: Ucsi, iniziative in tutta Italia per la festa del patrono dei giornalisti

L’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) promuove iniziative su tutto il territorio nazionale per festeggiare il 24 gennaio san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Nella rubrica “Agenda” del sito, si legge in una nota, “c’è già un primo elenco, che viene via via aggiornato in base alle segnalazioni che giungono dalle Ucsi regionali”. Inoltre, nelle news della rubrica “Regioni” “ci sono brevi articoli di presentazione di alcuni di questi eventi, che sono aperti alla partecipazione di tutti i giornalisti e operatori della comunicazione”. Ad esempio, sabato 21 gennaio, a Chieti, ci sarà l’incontro “Le sfide del giornalismo al tempo di Francesco” ; domenica 22 gennaio, ad Arquata del Tronto si parlerà di “Terremoto, quale comunicazione? – Il ruolo dell’informazione nell’emergenza e nelle calamità naturali”; lunedì 23 gennaio a Bolzano si discute di “Africa, oltre l’immigrazione”; sabato 28 gennaio a Piacenza al centro dell’incontro “La responsabilità del giornalista nell’informare. Le esperienze giornalistiche del mondo cattolico” e a Firenze de “I media sono ancora capaci di intercettare gli orientamenti dell’opinione pubblica?”. Infine, a Bari domenica 29 si affronterà il tema “Il decalogo del buon comunicatore secondo Papa Francesco”. “In molti casi – precisa l’Ucsi – c’è anche la possibilità di ottenere crediti formativi, iscrivendosi sulla piattaforma Sigef dell’Ordine dei giornalisti”. Info: www.ucsi.it.