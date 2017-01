Profughi: padre Czerny (Santa Sede), “i migranti non sono un costo ma un guadagno”

“I migranti non sono un costo ma un guadagno”: lo ha affermato oggi pomeriggio a Roma padre Michael Czerny, sottosegretario incaricato dei migranti nel nuovo dicastero vaticano per il Servizio allo sviluppo umano integrale, intervenendo al Centro scalabriniano alla presentazione del libro “Padre Mosè. Nel viaggio della disperazione il suo numero di telefono è l’ultima speranza” (Giunti Editore), scritto insieme al giornalista Giuseppe Carrisi. Padre Czerny ha ricordato che in questi giorni anche i leader riuniti al Forum mondiale di Davos parleranno di migrazioni. “Finalmente – ha osservato – ci sono degli studi economici che dimostrano che il contributo all’economia è maggiore se le persone migrano, piuttosto che se rimangono a casa”. Papa Francesco, ha ricordato padre Czerny, “vuole gesti positivi e fraterni nei confronti dei migranti in ogni passo del loro itinerario, a partire dalle Chiese dei Paesi di partenza ma soprattutto nei Paesi di accoglienza, per superare le paure e considerarli fratelli e sorelle”.