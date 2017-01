Pellegrinaggio: dal 29 al 31 gennaio a Roma convegno teologico-pastorale

“Il pellegrinaggio: fede e bellezza” è il tema del XIX convegno nazionale teologico-pastorale che si terrà a Roma dal 29 al 31 gennaio (The Church Village Hotel, via di Torre Rossa 94) per iniziativa dell’Opera romana pellegrinaggi (Orp) e del Vicariato di Roma – Ufficio edilizia di culto, arte sacra e beni culturali. Dopo l’accoglienza nel pomeriggio di domenica 29, il convegno si aprirà lunedì 30 con il saluto e la presentazione dei lavori a cura di monsignor Liberio Andreatta, amministratore delegato Orp e direttore dell’Ufficio promotore. Seguiranno le relazioni di monsignor Bruno Forte (arcivescovo di Chieti-Vasto), Paolo Portoghesi (docente emerito di geoarchitettura all’Università La Sapienza di Roma), Sofia Bosco (direttore Fondo ambientale italiano – Roma), padre Marko Rupnik (direttore Centro Aletti), monsignor Marco Frisina (maestro della appella musicale lateranense), cardinale Agostino Vallini (vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma). Martedì 31 porterà il saluto don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto; a seguire relazioni di monsignor Renato Boccardo (arcivescovo di Spoleto-Norcia), don Marco Pozza (teologo e cappellano del carcere di Padova) e Vittorio Sgarbi (storico dell’arte).