Parlamento Ue: Weber (Ppe), alleanza con liberali e Ecr. “Socialisti hanno innalzato muri”. Accordo per le vicepresidenze

Strasburgo: il capogruppo Ppe, Manfred Weber

(Strasburgo) “L’accordo con i liberali è stato siglato questa mattina alle 8”: Manfred Weber, capogruppo Ppe all’Europarlamento, svela i retroscena del patto siglato tra popolari e liberaldemocratici per far eleggere l’italiano Antonio Tajani alla presidenza dell’Assemblea. Weber parla di “giornata storica” per il Ppe e di un voltafaccia dei socialisti. “Noi abbiamo puntato a creare dei partenariati con altri gruppi politici” con una “alleanza inclusiva”: “i socialdemocratici invece hanno costruito muri”. Weber rivela accordi per “un’equa ripartizione” delle altre cariche al Parlamento. “Ppe sosterrà due candidati Alde alla vicepresidenza e un vicepresidente del gruppo conservatore” ed euroscettico Ecr. Weber aggiunge che questa nuova alleanza intende “vincolare il potere decisionale di populisti ed estremisti”. Ancora: l’accordo Ppe-Alde sosterrà il rinnovo della carica di presidente del Consiglio europeo al polacco Tusk, mentre “proseguirà il sostegno a Juncker”, presidente della Commissione europea.