Parlamento Ue: votazioni presidente Assemblea. Nessun eletto, si va al secondo scrutinio

(Strasburgo) Questo l’esito della prima votazione per l’elezione del presidente del Parlamento europeo, in corso durante la plenaria dell’Assemblea a Strasburgo. Votanti 718, schede nulle 35, voti validi 683, maggioranza necessaria per essere eletti al primo turno 342. Sei i candidati che hanno ottenuto i seguenti voti: Eleonora Forenza (gruppo della Sinistra unitaria europea) 50 voti, Jean Lambert (Verdi) 56, Gianni Pittella (Socialisti e democratici) 183, Laurentiu Rebega (Europa delle nazioni e delle libertà) 43, Helga Stevens (Conservatori e riformisti) 77, Antonio Tajani (Popolari) 274. Il prossimo turno di votazione sarà alle 13.