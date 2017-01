Parlamento Ue: Verhofstadt (Alde) e Weber (Ppe) spiegano l’accordo per eleggere Tajani

(Strasburgo) “Ritiro la mia candidatura alla presidenza del Parlamento europeo”, ha annunciato stamane il candidato liberaldemocratico Guy Verhofstadt, in apertura della seduta del Parlamento a Strasburgo da cui uscirà oggi il nuovo presidente dell’Assemblea. La rinuncia è legata – secondo Verhofstadt – alla nascita di una “nuova e ampia coalizione pro-europea” tra gli eurodeputati del Partito popolare europeo e l’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa (Alde), “per riformare e rafforzare la nostra Unione”, ha dichiarato Verhofstadt. Se la frammentazione esistente continuasse, porterebbe – sempre secondo il politico belga – a un ulteriore indebolimento del Parlamento chiamato invece a trovare “soluzioni alle numerose crisi” e sfide che l’Europa ha di fronte, tra cui Trump e Putin, ha citato Verhofstadt. Sarà questa coalizione, aperta “a tutti i gruppi pro-Europa”, che oggi sosterrà la candidatura di Antonio Tajani. Numerosi i punti nell’accordo: una guardia europea per i confini e le coste europee, una nuova governance per l’eurozona; una forza di difesa europea; un’intelligence europea contro il terrorismo e il crimine internazionale; il rafforzamento del ruolo del Parlamento nei negoziati Brexit, una riflessione sulla necessaria riforma delle istituzioni europee.

“Il Ppe ha sempre sostenuto un approccio basato sul partenariato: restiamo fedeli a questo principio e continueremo a farlo”, ha dichiarato il presidente del Ppe Manfred Weber annunciando l’accordo. “Vogliamo lavorare insieme per portare dei risultati per i cittadini europei e garantire la stabilità dell’Europa”, con riforme e contenuti. Negli altri gruppi politici ci si domanda il “prezzo” dell’accordo tra Ppe e Alde, che corrisponderebbe ad alcune cariche interne all’Assemblea (vicepresidenze, presidenze di commissioni parlamentari, la promessa di un eventuale presidente dell’Europarlamento liberale alla prossima legislatura).