Parlamento Ue: in emiciclo 9 gruppi politici, solo il 37% di donne, due deputati 28enni. Il più anziano è Jean-Marie Le Pen

(Strasburgo) Il Parlamento europeo, che in queste ore sta scegliendo il suo nuovo presidente, è la sola istituzione Ue eletta, ogni cinque anni, dai cittadini dei 28 Stati aderenti all’Unione. È composto da 751 deputati che si dividono in gruppi politici: Popolari (con 217 deputati), Socialisti e democratici (189), Conservatori (74), Liberaldemocratici (68), Sinistra unita (52), Verdi (51), gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta (42), Europa delle nazioni (40), Non iscritti (18). Le donne costituiscono il 37% degli eurodeputati: una percentuale ancora insufficiente a rappresentare la metà delle cittadine-donne dell’Unione europea, eppure cresciuta negli anni; nella prima legislatura a suffragio universale (1979-1984) erano solo il 16%. Per quanto riguarda l’età, nell’emiciclo di Strasburgo siede fra l’altro un discreto numero di trentenni, mentre i due deputati più giovani sono i 28enni Andrey Novakok (Bulgaria) e Xabier Benito Ziluaga (Spagna). Il deputato più anziano è invece il francese Jean-Marie Le Pen, classe 1928, fondatore del Front national.