Parlamento Ue: elezione presidente, terza votazione a vuoto. Ballottaggio tutto italiano fra Tajani e Pittella

(Strasburgo) Anche la terza votazione non ha consentito di individuare il nuovo presidente del Parlamento europeo e per questa ragione, per la prima volta nella sua storia, il Parlamento europeo procederà con il quarto voto. Si tratta, come stabilisce il regolamento interno, del ballottaggio tra i due più votati al terzo turno, quindi gli italiani Antonio Tajani (Ppe) e Gianni Pittella (Socialisti e democratici). Risultato del terzo scrutinio: votanti 719, schede nulle 29, voti validi 690, maggioranza necessaria per essere eletti al terzo turno 346. I sei candidati hanno ottenuto le seguenti preferenze: Eleonora Forenza (Sinistra unitaria europea) 45 voti; Jean Lambert (Verdi) 53; Gianni Pittella (Socialisti e democratici) 199; Laurentiu Rebega (Europa delle nazioni e delle libertà) 44; Helga Stevens (Conservatori e riformisti) 58; Antonio Tajani (Popolari) 291. Il voto di ballottaggio è fissato per le ore 20 e quindi i risultati dovrebbero giungere attorno alle 21.30.