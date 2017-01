Parlamento Ue: elezione presidente, “fumata nera” anche al secondo voto. Avanzano Tajani e Pittella

(Strasburgo) Nemmeno il secondo scrutinio ha consentito di eleggere il nuovo presidente del Parlamento europeo. Per questa ragione il presidente uscente Martin Schulz ha fissato un terzo turno di voto alle 17.30. I risultati della seconda votazione sono i seguenti. Votanti 725, schede nulle 34, voti validi 691, maggioranza necessaria per essere eletti al secondo turno 346. I sei candidati hanno ottenuto i seguenti voti: Eleonora Forenza (gruppo della Sinistra unitaria europea) 42 voti, 8 in meno rispetto al primo turno; Jean Lambert (Verdi) 51, 5 in meno; Gianni Pittella (Socialisti e democratici) 200 voti, 17 in più nei confronti della prima votazione; Laurentiu Rebega (Europa delle nazioni e delle libertà) 45, due in più; Helga Stevens (Conservatori e riformisti) 66, dunque 11 voti in meno; Antonio Tajani (Popolari) 287, quindi 13 voti in più rispetto al primo turno di voto.