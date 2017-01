Parlamento Ue: Antonio Tajani eletto presidente. Il primo messaggio ai terremotati del Centro Italia

(Strasburgo) Con 351 voti, contro 282, Antonio Tajani (Popolari) ha superato al ballottaggio lo sfidante Gianni Pittella (Socialisti e democratici), diventando il 16° presidente del Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo, in piedi, ha salutato il nuovo presidente che ha rivolto alcune parole: “Voglio ringraziare tutti quanto voi, sia chi ha votato per me sia chi ha votato per il mio amico Gianni Pittella. E’ stato un confronto democratico. Io sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i gruppi e i deputati. Ringrazio il presidente Martin Schulz” (l’aula tributa un applauso a Schulz). “Voglio dedicare questo risultato alle vittime del terremoto che ha colpito il mio Paese e a tutti coloro che ne stanno subendo le conseguenze in queste giornate fredde e di neve”. Un pensiero “e la nostra solidarietà” poi a coloro che stanno “attraversando momenti di grave difficoltà, ai familiari delle vittime del terrorismo, a chi non ha casa, ai senzatetto, a chi non ha lavoro. Il nostro impegno va rivolto a tutti coloro che sono in dificoltà”. Domani l’Assemblea eleggerà 14 vicepresidenti e cinque questori.