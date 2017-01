Notizie Sir del giorno: elezioni al Parlamento Ue, indagine su Irc, nasce la rete “Numeri Pari”, “Parole O_Stili”

Parlamento europeo: gli eurodeputati scelgono il nuovo presidente

Giornata di votazioni e di serrati negoziati nella sede del Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo per eleggere il nuovo presidente, successore di Martin Schulz, che resterà in carica fino alle prossime elezioni dell’Assemblea nel giugno 2019. I primi scrutini, nei quali è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, nessuno dei sei candidati è riuscito a spuntarla. Proseguono dunque le votazioni: entro sera il presidente sarà comunque eletto, perché al quarto scrutinio giungono, per il ballottaggio, solamente i due candidati più votati alla terza votazione. Il Sir, presente a Strasburgo, segue questo delicato passaggio politico dell’Assemblea, eletta a suffragio universale con il compito di rappresentare i 508 milioni di cittadini Ue. Aggiornamenti in tempo reale su www.agensir.it

Scuola: quarta indagine sull’insegnamento della religione cattolica

Non è “l’ora dei cattolici” e neppure è rimasta confinata in un angolo, sebbene “all’epoca della firma del nuovo Concordato pochi avrebbero scommesso sulla tenuta di questo insegnamento”. A osservarlo è la “Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato”, presentato oggi a Roma. Mons. Galantino: la natura confessionale dell’ora di religione non può “essere messa da parte con superficialità e sotto i colpi di un ideologismo tanto cieco quanto arrogante”. (clicca qui)

Dialogo cattolici-ebrei: l’importanza delle radici. Da domani in preghiera per l’unità dei cristiani

Una riflessione di don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, in occasione della XXVIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, fissata al 17 gennaio di ogni anno: come il portale di apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei credenti in Cristo, come il primo, insostituibile movimento di una sinfonia, i cui legami meritano ancora di essere scoperti, approfonditi, valorizzati. (clicca qui)

Da domani la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (clicca qui)

Ordine di Malta: “appoggio e incoraggiamento” della Santa Sede. Confermata fiducia nel gruppo nominato dal Papa

“Appoggio e incoraggiamento all’encomiabile lavoro” dei membri dell’Ordine di Malta e conferma della “fiducia” ai componenti del Gruppo nominato dal Papa per informarlo sulla “crisi” della direzione centrale. È quanto si legge, in sintesi, nella nota diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, “in relazione agli avvenimenti di queste ultime settimane riguardanti il Sovrano Militare Ordine di Malta”. La Santa Sede confida “nella piena collaborazione di tutti in questa fase così delicata” e si riserva di adottare “le decisioni più opportune”. (clicca qui)

Poveri: nasce la rete “Numeri Pari” contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e la dignità

Presentato oggi a Roma il movimento promosso da Gruppo Abele, Libera, Cnca e Rete della conoscenza, per contrastare le disparità e le disuguaglianze sociali, a favore di una società più equa, attraverso il rafforzamento dell’azione tra “eguali”(pari) sul territorio per costruire, organizzazioni e cittadini insieme, iniziative locali e interventi concreti “dal basso”. Obiettivo, un autentico “welfare municipale”. Stanno già aderendo alla rete centinaia di organizzazioni sociali in tutta Italia. (clicca qui)

Domenicani: da oggi la fase finale delle celebrazioni per gli 800 anni dalla Fondazione, sabato la Messa del Papa al Laterano

Cominciano oggi, all’Angelicum, con un convegno sul tema “Invitati a predicare il Vangelo”, le celebrazioni di chiusura degli 800 anni dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani), a cui parteciperanno fino al 21 gennaio oltre 600 persone provenienti da tutto il mondo. Sabato 21 gennaio, alle ore 16, la Messa di chiusura del Congresso, presieduta dal Papa nella Basilica di S. Giovanni in Laterano. “Ricordare alla Chiesa che è una famiglia che si lascia impressionare dal Vangelo”. Così fra Bruno Cadoré, maestro dell’Ordine, ne sintetizza il carisma: “La vera crisi religiosa è la mancanza di dialogo col mondo”, spiega. (clicca qui)

Comunicazione: al via il progetto educativo “Parole O_Stili” contro la violenza 2.0

“Un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza 2.0”. È questo l’obiettivo della community di “Parole O_Stili” che vivrà il suo primo momento di confronto a Trieste, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Saranno presenti – si legge in una nota – oltre 300 comunicatori, giornalisti, politici, docenti influencer e personalità di rilievo “a cui le parole e il linguaggio stanno particolarmente a cuore”. Tra gli ospiti, sicura la presenza della presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e del direttore del Tg La7, Enrico Mentana. “Durante i lavori – proseguono i promotori – sarà presentato il ‘Manifesto della comunicazione non ostile’, realizzato dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi della Rete”. (clicca qui)