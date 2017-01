Monsignor Galantino: “le recenti disposizioni sulla scuola hanno dimenticato” Irc

L’Insegnamento della religione cattolica (Irc), in questi ultimi trent’anni, “ha retto bene alla prova della facoltatività”. Lo ha riconosciuto il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, oggi alla presentazione della “Quarta indagine nazionale sull’Insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato”. Il vescovoha sottolineato il dato sulla “soddisfazione che, al di qua e al di là della cattedra, si registra a proposito dell’Irc”. “In un contesto come quello italiano, in cui si raccolgono gravi segnali di malessere, di disagio e di demotivazione tra insegnanti e studenti, questi dati sono sicuramente consolanti e non possono essere taciuti”, ha aggiunto Galantino, dandone il merito in buona parte “agli insegnanti di religione, che in questi trent’anni si sono formati seriamente nelle Facoltà teologiche e negli Istituti superiori di scienze religiose”. “Si tratta di percorsi di studio che hanno rinnovato il loro ordinamento richiedendo anche una specifica revisione dell’Intesa nel 2012 e le cui disposizioni andranno a regime proprio fra qualche mese, il 1° settembre 2017”, ha precisato, aggiungendo come a volte sia il caso che gli insegnanti di religione ricordino ai colleghi che “abbiamo tutti, come minimo, la stessa laurea”. Inoltre, “gli insegnanti sono ormai quasi tutti laici”, “persone impegnate a tempo pieno nella scuola”, “docenti sulla cui competente collaborazione sempre di più la scuola italiana si è appoggiata e che le recenti disposizioni sulla scuola hanno ‘dimenticato'”, ha chiosato il segretario generale della Cei, confidando “in opportuni rimedi”.