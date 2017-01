Monsignor Galantino: Irc, riscattarla “da accusa ideologica di essere una specie di concessione”

“Tenere fede al dettato concordatario e all’esigenza di rispettare le finalità proprie della scuola” riscattando l’Insegnamento della religione cattolica (Irc) “dall’accusa ideologica di essere una specie di concessione, non si sa da chi e per chi”. Lo ha chiesto il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, terminando il suo intervento, oggi nel Palazzo del Vicariato a Roma, alla presentazione del volume “Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull’Insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato” (edito da Elledici). Riprendo quanto già detto in passato alla presentazione del “Rapporto sull’analfabetismo religioso”, Galantino ha definito “sterile l’atteggiamento di chi si ferma ai numeri e alle analisi”, senza “andare un poco più in là”, affacciandosi “sul piano degli impegni richiesti per avviare risposte credibili agli interrogativi legittimi provocati da quei numeri e da quelle percentuali”. “Una risposta credibile – ha aggiunto – passa certamente attraverso una più chiara assunzione di responsabilità sia da parte di chi ha responsabilità di governo sia da parte di, a diversi livelli, ha la responsabilità della formazione degli Idr”. Ma “sterile, anzi oltremodo dannoso”, è pure l’atteggiamento di chi si arrocca “su posizioni tipiche di chi è sopraffatto dalla ‘sindrome da accerchiamento’; una sindrome che porta ad attivare soltanto difese a oltranza e diversivi di ogni genere”.