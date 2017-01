Monsignor Galantino: Irc alla prima o all’ultima ora di lezione è “abuso”

Se chi non segue l’ora di religione cattolica ha – di fatto – un’ora in meno di scuola, ciò è frutto della “pigrizia mentale” di chi “ha ritenuto opportuno non istituire le materie alternative”. Lo denuncia il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, parlando oggi pomeriggio a Roma a margine della presentazione della quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica. Questo, magari, avviene “un po’ per risparmiare e un po’ per mettere all’angolo”, prosegue il vescovo, che definisce “un abuso” la scelta di alcuni presidi di “mettere l’insegnamento della religione alla prima o all’ultima ora”.