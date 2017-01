Missionari saveriani: “L’islam tra paura e speranza” al centro della settimana culturale 2017

“L’islam tra paura e speranza: prove di dialogo”. È questo il tema scelto dai missionari saveriani in Italia per la settimana culturale 2017 che si terrà nella casa della congregazione a Tavernerio (Co) dal 19 al 22 gennaio. “Il fenomeno islamico – spiegano i saveriani – è balzato alla ribalta del nostro tempo sia per l’immigrazione, che ci ha portato l’islam in casa, sia per la violenza del fondamentalismo islamico, che ha toccato il cuore dell’Europa. Da qui la necessità di valutare e capire a fondo l’islam oggi, “nel disporci al massimo di accoglienza e di dialogo possibile, senza per questo rinunciare ad alcun valore autentico, anzi approfondendo il senso del Vangelo”, come suggeriva il card. Carlo Maria Martini nell’ormai lontano 1990. Una tematica che verrà approfondita grazie agli interventi, tra gli altri, di Stefano Allievi, professore associato di sociologia all’Università di Padova, Adel Jabbar, sociologo dei processi migratori e delle relazioni transculturali, Valentino Cottini, preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Pisai) di Roma, Paolo Branca, docente di lingua e letteratura araba e di islamistica nell’Università Cattolica di Milano, e Ashraf Mohammed Koakrah, responsabile dell’associazione dei musulmani di Desio.