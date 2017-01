Minori non accompagnati: Terre des Hommes, “forte preoccupazione” per “situazione a Ventimiglia”. Necessario centro di transito

Terre des Hommes esprime “forte preoccupazione” per la “drammatica situazione dei minori non accompagnati a Ventimiglia” e auspica “l’apertura in tempi rapidi di un centro di transito dedicato solo ai minori e famiglie con minori”. “È necessario che venga attrezzato al più presto un centro dove sia possibile garantire un’adeguata protezione ai minori migranti e la fornitura di servizi specifici di assistenza psicosociale e informativa”, dichiara Federica Giannotta, responsabile dei Progetti Italia della Fondazione Terre des Hommes. “Finora i minori sono stati accolti nella chiesa di Sant’Antonio, detta anche ‘delle Gianchette’, e nel campo della Croce Rossa assieme agli adulti. I nostri operatori verificano di continuo situazioni che pongono a rischio l’incolumità dei minori, i quali tentano con tutti i mezzi possibili di passare il confine, mettendo in pericolo la loro vita. Non mancano i casi di ragazze che sono costrette a prostituirsi per poter pagare il passaggio oltre frontiera. Per questo – aggiunge – abbiamo deciso di allargare il nostro intervento che ha l’obiettivo di informare i minori stranieri non accompagnati che si espongono a questi rischi circa la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare nel caso avessero parenti residenti regolarmente oltreconfine, evitando così pericoli legati al passaggio di confine illegale, assicurando la presenza di un operatore sociale, un mediatore e un avvocato”.

La Fondazione Terre des Hommes opera dal 2011 con il progetto Faro di assistenza ai minori stranieri non accompagnati e alle famiglie con bambini e nel 2016 ha prestato assistenza psicologica e psicosociale a 12.638 persone, in maggioranza bambini e famiglie con minori. Oltre che a Ventimiglia, l’intervento riprende quest’anno con un’equipe attiva nella provincia di Ragusa, con una presenza costante nel porto e nell’hotspot di Pozzallo e nel centro Casa delle Culture di Scicli. Un’altra equipe, basata a Catania, presterà assistenza psicologica e psicosociale nel cantro Casa Freedom di Priolo (Sr) e nei centri Il Nodo a Catania e San Giovanni Battista a Giarre, Catania. Info: www.terredeshommes.it