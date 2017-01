Irc: tra gli studenti buone conoscenze bibliche, carenze teologico-dottrinali

Il sapere religioso degli studenti che si avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica (Irc) oscilla tra un “sapere biblico” con “buone conoscenze” – seppur alternate a “lacune talora gravi” – e la necessità di riflettere, dati alla mano, “sulla solidità di alcuni principi teologici”. È quanto emerge dalla “Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato”, edita da Elledici con il titolo “Una disciplina alla prova” e presentata oggi a Roma. “L’informazione sui racconti fondamentali della storia biblica – riporta l’indagine – appare buona: percentuali oscillanti tra l’80 e il 90 per cento nei diversi campioni degli alunni di quarta primaria sanno che è stato Mosè a guidare gli ebrei nell’uscita dall’Egitto o danno il giusto significato ai racconti della creazione, sanno chi ha battezzato Gesù e che il principale contenuto della sua predicazione era il Regno di Dio, conoscono il contenuto della parabola del padre misericordioso e sanno riconoscere i nomi degli evangelisti. Ancora in prima media circa l’80% sa cosa vuol dire essere profeta e pochi di meno conoscono i motivi della condanna di Gesù”. “Buone prove si hanno anche con il sapere etico-antropologico, con le solite prevedibili oscillazioni”. Invece, secondo lo studio, “più deludenti sono i risultati in campo teologico-dottrinale”, a partire da una domanda fatta agli studenti su “quale fosse il nucleo centrale della fede cristiana”, cui meno della metà ha dato risposta corretta. Deboli pure le competenze storiche e quelle linguistiche, con il termine “cattolica” applicato alla Chiesa “interpretato spesso come sinonimo di cristiana, mentre solo quote oscillanti tra il 20 e il 45% nei diversi anni di corso sanno che cattolica vuol dire universale”.