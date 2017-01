Monsignor Galantino: Irc ha “motivazione solida”. “Mira a formazione umana”

Mons. Galantino alla presentazione della Quarta indagine sul l'insegnamento della religione cattolica (Roma, 17 gennaio 2017)

“Se con il primo Concordato lo scopo dell’insegnamento religioso era la formazione cristiana degli alunni, oggi l’Insegnamento della religione cattolica (Irc) mira alla formazione umana degli studenti, una formazione che non può dirsi completa senza essersi interrogata sulla dimensione religiosa della persona”. Lo ha sottolineato oggi a Roma il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, alla presentazione della ricerca “Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull’Insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato” (Elledici). Galantino ha ricordato che con l’accordo firmato nel 1984 “cambiava l’identità dell’insegnamento, che andava a collocarsi ‘nel quadro delle finalità della scuola’, mettendosi cioè al servizio di tutta la scuola e dei suoi alunni”. “Il Concordato del 1984 – ha precisato – dice espressamente che la cultura religiosa è un ‘valore’ e dunque non può essere trascurata dalla scuola, che ha il fine precipuo di trasmettere e alimentare la cultura in tutte le sue dimensioni”. D’altra parte, in quell’accordo “venne trovata una motivazione solida per attribuire alla religione cattolica il compito di rappresentare la cultura religiosa nella scuola. Solida perché affidata all’oggettività della storia e della cultura italiane”, ribadendo che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, ovvero “non è possibile comprendere la cultura e la società italiane senza riconoscere nella Chiesa un soggetto che ha segnato in maniera decisiva l’identità collettiva dell’intero Paese”. Una motivazione, ha rimarcato Galantino, che non può “essere messa da parte con superficialità e sotto i colpi di un ideologismo tanto cieco quanto arrogante”.