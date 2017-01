Irc: Mari (pedagogista), disciplina che “non teme il confronto”

L’ora di religione cattolica “non teme il confronto” e bisogna “fare in modo che si connoti sempre più come disciplina scolastica”. È la tesi di Giuseppe Mari, docente di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, intervenuto oggi a Roma alla presentazione della “Quarta indagine nazionale sull’Insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato”. Il pedagogista ha osservato come l’Irc in questi anni abbia “segnato lo sviluppo della scuola”, e i suoi docenti sono “motivati, impegnati non solo nella Chiesa ma anche con incarichi nella scuola”. Piuttosto, ha messo in luce Mari, “il dato dei 14enni che si dichiarano in larga maggioranza cattolici non è coerente con quello dell’effettiva pratica religiosa”. Da qui l’invito a “verificare sul piano dei contenuti che cosa stiamo trasmettendo”, poiché “il rischio è che questi 14enni non abbiano le idee chiare su cosa significa essere cattolici”. Da ultimo, la sottolineatura che “l’ora di religione cattolica è un’ora confessionale, nella prospettiva concordataria, perché fa riferimento a un orizzonte culturale concreto, non astratto”, e proprio in questa congiuntura storica multiculturale “la confessionalità acquista significato” per far conoscere le radici della spiritualità e della cultura dell’Italia.