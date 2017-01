Irc: don Saottini (Cei), ricerca “trasparente” e “significativa”

“Trasparente” e “significativa”. Sono due qualità della “Quarta indagine nazionale sull’Insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato”, presentata oggi a Roma, che don Daniele Saottini, responsabile del Servizio nazionale Cei per l’insegnamento della religione cattolica, evidenzia al Sir parlando a margine dell’incontro. Innanzitutto la scelta degli intervistati. “Abbiamo tratto i nominativi da un elenco random dei docenti. Il nostro obiettivo era raggiungere il 10% degli insegnanti di religione, che sono circa 25.000, e ci siamo riusciti. Il dato statisticamente è molto attendibile”, commenta don Saottini. In secondo luogo la trasparenza. “Disciplina alla prova significa avere il coraggio di non nascondersi dietro al dato di fatto apparentemente positivo. E così tutte le schede sono disponibili, mentre il questionario è stato il più possibile chiaro e completo”. “I risultati – prosegue il responsabile del Servizio Cei – sono incoraggianti per proseguire nel tentativo di riforma, per un insegnamento della religione cattolica (Irc) che sia sempre più rispondente ai bisogni degli studenti. Avendo presente – conclude – che è una disciplina confessionale, entro le finalità della scuola”.