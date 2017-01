Germania e Scandinavia: padre Bassanelli riconfermato delegato nazionale delle Missioni Cattoliche italiane

Padre Tobia Bassanelli è stato riconfermato delegato nazionale delle Missioni Cattoliche italiane in Germania e Scandinavia dalla Conferenza episcopale tedesca. Vice delegato è stato confermato don Luciano Donatelli. Padre Bassanelli, 73 anni, è attualmente missionario della Mci di Gross-Gerau. Nel 1999 ha fondato il periodico online “Webgiornale” per la comunità italiana in Germania. Attualmente è anche direttore del mensile delle Mci “Corriere d’Italia”. Il sacerdote è in Germania dal 1975. In Germania e Scandinavia risiedono oltre 700mila cittadini con passaporto italiano con oltre 150 operatori tra sacerdoti, religiosi e religiose e laici.